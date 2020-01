Schlaitdorf: Mit Vollgas durch das Jahr

27.01.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bürgermeister Sascha Richter blickte beim Neujahrsempfang auf seine ersten 100 Tage zurück und gab einen kurzen Ausblick

„Lassen Sie uns mit Vollgas durch das Jahr starten und Schlaitdorf bewegen“ – diesen Wunsch richtete Bürgermeister Sascha Richter beim Neujahrsempfang an die Bürgerinnen und Bürger. Seit Anfang September ist Richter Rathauschef. Was er in den ersten 100 Tagen erlebt hat und was in den nächsten Monaten ansteht war Thema des ersten Neujahrsempfangs.

Der Liederkranz Schlaitdorf mit Chorleiterin Tanja Hiby umrahmte den Neujahrsempfang im Gemeindezentrum Hofstadt. Fotos: Lieb

SCHLAITDORF. Die Resonanz war riesengroß. Als Sascha Richter am Freitagabend im Bürgerzentrum ans Mikrofon trat, gab es im Saal keinen freien Platz mehr. Richter, seit September 2019 Nachfolger von Dietmar Edelmann, hatte zum ersten Neujahrsempfang eingeladen. Zunächst lobte er die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Auch mit dem Gemeinderat sei es gelungen, in den bisher wenigen Sitzungen zu konstruktiven Ergebnissen zu kommen.