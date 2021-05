Schwerpunkte

Scherben und Müll bei Sandsteinfelsen oberhalb der Föllbachschlucht

08.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Von Wolfschlugen aus wird ein Ortstermin auf dem Gelände oberhalb der Föllbachschlucht organisiert

„Katastrophale Zustände an den Sandsteinfelsen oberhalb der Föllbachschlucht“ haben wütende Bürger dieser Tage beklagt – in den sozialen Medien und in einer Mail an Nürtingens Oberbürgermeister. Im Wald hatten Unbekannte jede Menge Müll und zerbrochene Flaschen hinterlassen. Wolfschlugens Bürgermeister Ruckh hat sich der Sache inzwischen angenommen.

Inzwischen ist wieder alles aufgeräumt in der Föllbachschlucht an der Gemarkungsgrenze zwischen Nürtingen und Wolfschlugen. Foto: Auracher

WOLFSCHLUGEN/NT-HARDT. „Es ist mal wieder so weit. Es herrschen wieder katastrophale Zustände an den Sandsteinfelsen oberhalb der Föllbachschlucht. Dieses Mal ist das Gelände um die Sandsteinfelsen übersät von Glasscherben. Da die Sandsteinfelsen ein sehr beliebtes Ziel von Familien mit kleinen Kindern sind, empfehle ich dringend, das Gelände um die Sandsteinfelsen sofort absperren zu lassen. Die Corona-Party muss zwischen Samstag und Montag stattgefunden haben“, hat ein Nürtinger Bürger vor ein paar Tagen an Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich geschrieben. Dieser antwortete, dass er den Hinweis gleich ans Ordnungsamt, den Forst und auch die Gemeinde Wolfschlugen weitergeben werde. „Letztes Jahr war das Hauptproblem auf Wolfschlugener Gemarkung, jedenfalls kamen die Jugendlichen, die dort gefeiert haben, wohl aus Wolfschlugen“, so Fridrich weiter.