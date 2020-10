Schwerpunkte

Sanierung des Gotteshauses in Frickenhausen: So bleibt die Kirche im Dorf

02.10.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Die Sanierung des Frickenhäuser Gotteshauses Zu unserer lieben Frau kostet über 1,2 Millionen Euro

Nach schlappen fünf Jahrhunderten darf natürlich auch ein Wahrzeichen mal in die Jahre kommen: Das Dach der evangelischen Kirche Zu unserer lieben Frau muss dringend saniert werden. Auch das Umfeld des Gotteshauses soll auf Vordermann gebracht werden. Der daraus erwachsende Geldbedarf sorgt mancherorts für Sorgenfalten.

Wahrzeichen von oben: Der eingedeckte Dachbereich markiert den ersten Bauabschnitt. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Es ist schon so ein richtiges Kleinod, das die Frickenhäuser da mitten in ihrem Flecken stehen haben. Es ist eine stattliche, große und mit spannenden Kunstwerken ausgestattete Kirche. Warum sich das an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert mit geschätzten 350 Einwohnern eher kleine Dorf so ein großes Gotteshaus leistete, ist nicht abschließend geklärt. Vielleicht gab ja die für Pilger attraktive Lage Frickenhausens an einem Seitenzweig des Jakobswegs den Ausschlag.