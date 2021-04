Schwerpunkte

Samtpfoten in Sicherheit gebracht

21.04.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der SWR begleitete den Tierschutzverein Nürtingen-Frickenhausen und die Tierrettung Schönbuch bei einer Katzenrettung

In der Arbeit der Tierrettung gibt es viele spannende und bewegende Momente. Der SWR begleitete deshalb die Tierrettung Schönbuch und den Tierschutzverein Nürtingen-Frickenhausen bei einem gemeinsamen Einsatz. Es sollten einige Katzen eingefangen werden. Der Beitrag vom Montagabend ist in der Mediathek in der Landesschau zu finden.

Die Tierretter bei ihrem Einsatz in Frickenhausen. Die Katze wurde dabei eingefangen und ist noch etwas verunsichert. Fotos: privat

FRICKENHAUSEN. Martin Pechmann vom Tierschutzverein Nürtingen-Frickenhausen berichtet, worum es bei dem Einsatz ging: Eine inzwischen verstorbene Person hatte in einem Schrebergarten mehrere Katzen, um die sich nun keiner mehr kümmern konnte, darunter welche, die dringend menschliche Pflege und Fürsorge benötigen, wie eine, die nur drei Beine hat und eine mit einem langen Fell, das regelmäßig gebürstet werden sollte.