Sammelplätze für Schnittgut

(la) Über 9500 Hektar Streuobstwiesen im Landkreis Esslingen wollen gepflegt werden, teilt das Landratsamt Esslingen mit und verweist auf das Projekt „Energetische Nutzung von Obstbaumschnittholz“, mit dem der Landkreis, der Abfallwirtschaftsbetrieb, Städte und Kommunen gemeinsam die Arbeit vieler engagierter Privatpersonen und Vereine unterstützen wollen. Zugleich solle damit eine wichtige Energieressource nutzbar gemacht werden. Im Rahmen des Projekts werden zur Obstbaum-Schnittsaison zusätzliche Sammelplätze für das Schnittgut eingerichtet, welches dann vor Ort gehäckselt und anschließend in einem Holzheizkraftwerk energetisch verwertet wird. 20 Städte und Gemeinden wiesen in Kooperation mit dem Landkreis extra Sammelplätze aus, sodass in dieser Saison 28 zusätzliche Sammelplätze zur Verfügung stünden.

Bereits in den vergangenen Jahren sei das Projekt ein Erfolg gewesen, so das Landratsamt. 2019 wurden demnach auf 30 extra eingerichteten Sammelplätzen von Mitte März bis Anfang April 10 000 Kubikmeter Holzhackschnitzel erzeugt. Durch die energetische Verwertung im Holzheizkraftwerk Scharnhäuser Park seien damit circa eine Million Liter Heizöl eingespart worden. Außerdem habe die Einrichtung der vorübergehenden Sammelplätze viele Eigentümer ermutigt, ihre Bäume zu schneiden und so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft zu leisten.