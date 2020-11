Schwerpunkte

Samen-Ernte in luftiger Höhe

14.11.2020

204 Kilogramm Ahornsamen gewonnen – Große Bedeutung für klimastabile Zukunftswälder

Eine ungewöhnliche Ernte hat dieser Tage im ForstBW-Forstrevier „Sauhag“ in der Nähe von Kirchheim-Lindorf stattgefunden. Aus luftiger Höhe wurden 204 Kilogramm Ahornsamen gewonnen. Diese dienen als wertvolles Vermehrungsgut für die Anzucht von Forstpflanzen.

Baumkletterer Gerhard Strasser schüttelt die Samen aus luftiger Höhe herunter. Ohne absteigen zu müssen, schwingt er am Seil zur nächsten Baumkrone. Foto: Elke Rimmele-Mohl

KIRCHHEIM (la). Vollkommene Windstille und trockene Witterung sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Ernte der Samen des Bergahorns. Baumkletterer Gerhard Strasser und seine drei Mitarbeiter wenden eine spezielle Technik an, um die kleinen Propellerchen einzufangen: Während zwei Baumkletterer hoch oben in der Baumkrone die Samen herunterschütteln, versuchen die Kollegen am Boden die federleichten Ahornsamen einzufangen, was trotz gefühlter Windstille zur Herausforderung werden kann. Agil wie Eichhörnchen bewegen sich die Baumkletterer durch die Baumkronen und wechseln von Baum zu Baum in luftiger Höhe durch Schwingen am Seil, ohne auf den Boden herunterzukommen.