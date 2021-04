Schwerpunkte

Stadthalle Neuffen: Rückbau bis auf den Beton

24.04.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In der Neuffener Stadthalle sind die Sanierungsarbeiten in vollem Gange

Um die Neuffener Stadthalle ist ein Bauzaun gezogen. Das ehemalige Restaurant ist mit einer grünen Plane verhüllt und im Inneren wird fleißig gehämmert und gesägt. Bevor die Handwerker das Gebäude technisch und optisch in die Gegenwart befördern, muss das Gebäude komplett entkernt werden – jedenfalls fast: besondere Teile sollen erhalten bleiben.

Der Aufgang zur Halle wird für die Sanierung vorbereitet – der Fußboden soll erhalten werden und ist deswegen mit Holzfaserplatten abgedeckt. Foto: Just

NEUFFEN. Die Stadthalle ist komplett eingezäunt, an allen Ausgängen stehen große Container für den Abfall, der beim Entkernen des alten Gebäudes entsteht: Holz und Rigipsplatten kommen in andere Behälter als die Tonnen von Altmetall, das die Bauarbeiter der Fachfirma entfernen. Vor dem Bühnenzugang liegt ein großer Stapel mit Elektrokabeln, die irgendwo im Gebäude entfernt wurden. Ziel ist es, die Halle weitgehend in den Rohbauzustand zurückzuversetzen. Auch werden in den nächsten Tagen einige Wände fallen. Anstelle der ehemaligen Restaurantküche entsteht ein Teil der neuen Lounge, der Zugang zum Aufzug und eine barrierefreie Verbindung zwischen Foyer und großem Saal. Im hinteren Teil des vormaligen Restaurants werden die Wände der alten Toilettenanlage eingerissen – hier kommt die neue Catering-Küche hin, von der aus später die großen und kleinen Veranstaltungen der Halle bewirtet werden können.