Schwerpunkte

Rotary-Club Nürtingen-Kirchheim feiert Silberjubiläum

21.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Wohltätigkeitsclub feierte in Kirchheim sein 25-jähriges Bestehen. Für herausragende studentische Abschlussarbeiten an der Nürtinger Hochschule verleiht der Club künftig einen Preis. Im vergangenen Vierteljahrhundert spendeten die Rotarier mehr als 1,6 Millionen Euro.

KIRCHHEIM. „25 Jahre Rotary Club Nürtingen-Kirchheim: Das sind 25 Jahre gelebte Freundschaft, Gemeinschaftssinn und 25 Jahre soziales Engagement – lokal, regional und international.“ Mit dieser Ansage eröffnete Dr. Wilhelm Christner, der amtierende Präsident des Rotary Clubs, dessen Festakt zum Silberjubiläum auf Schloss Kirchheim. 115 Besucher und Mitglieder folgten der Einladung, um unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ nicht nur auf die Zeit seit 1997 zurückzublicken, sondern auch Impulse für das künftige gesellschaftliche Miteinander in der Region zu geben. Der Club lobte einen Nachhaltigkeitspreis für studentische Abschlussarbeiten an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) aus. „Grüne Bänke“ erhielten die Oberbürgermeister von Kirchheim und Nürtingen, Dr. Pascal Bader und Dr. Johannes Fridrich, als Zeichen für Nachhaltigkeitsanstrengungen in ihren Städten.

„Unser Vierteljahrhundert rotarischen Engagements erbrachte eine Spendensumme von mehr als 1,6 Millionen Euro“, sagte Christner: „Dabei war uns stets wichtig, gesellschaftliche und zum Nachdenken anregende Impulse zu geben und Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich das Leben vielerorts zum Besseren verändert.“