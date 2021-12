Unter dem Titel „Gründergeist für eine bessere Welt“ stellten sich an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Initiativen aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit vor.NÜRTINGEN. Was ist eine gerechte Welt? Diese Frage stand beim virtuellen Studium-generale-Abend an der HfWU im Raum.…

Mehr