Römische Geschichte auf der Bühne

02.09.2020 05:30, Von Petra Bail — E-Mail verschicken

Der Theaterverein Neuhausen arbeitet an neuem Stück über die Römerzeit – „Domus Nova“ wird 2022 aufgeführt

Der Autor Heinz Schätzle und seine Frau, die Regisseurin Irene Batzill, sind stolz auf das fertige Stück. Foto: Petra Bail

NEUHAUSEN/FILDER. Derzeit feilt der Theaterverein in Neuhausen an einem neuen Stück, das es in sich hat. Es spielt in einer Zeit, zu der die Ortschaft noch gar nicht existierte. Laut Satzung hat sich der Verein aber verpflichtet, die Geschichte und das Leben der Menschen von Neuhausen dramaturgisch lebendig werden zu lassen. „Domus Nova“, nach einer Idee des Vorstandsmitglieds Heinz Schätzle, schaffte es dennoch auf die Agenda. Geplante Premiere: Frühjahr 2022. Die Verantwortlichen wollen sich ausreichend Zeit für die neue, anspruchsvolle Produktion nehmen. Die momentane Corona-Situation erlaubt es auch.