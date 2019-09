Roboter und E-Mobilität im Fokus

30.09.2019, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Vertreter der Landkreise München und Leipzig waren am Wochenende zum „Dreiergipfel“ im Landkreis Esslingen zu Gast

Es muss schon triftige Gründe geben, wenn Münchner zur Wies’n-Zeit ihre Stadt verlassen. Doch die 40 Jahre kommunalpolitischer Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis Esslingen waren für eine größere Delegation Grund genug, am Wochenende an einem ausge-füllten Besuchsprogramm teilzunehmen. Auch Vertreter des Landkreises Leipzig waren nach Esslingen gekommen.

Vertreter der Landkreise Leipzig, München und Esslingen informierten sich an der Max-Eyth-Schule über die Lernstraße Industrie 4.0. Foto: Krytzner

Am Samstag stand unter anderem die Besichtigung der Max-Eyth-Schule in Kirchheim auf dem Protokoll. An dieser Schule lernen junge Menschen die verschiedenen Produktionsschritte kennen und genießen dabei erste Berührungen mit modernster Technik. Wie Schulleiter Jochen Schaade erläuterte, können im Rahmen des Unterrichts viele Gebiete vereint werden, die im heutigen Standard eine wichtige Rolle spielen: „Metall- und Elektrotechnik werden durch die zunehmende Automatisierung und die Digitalisierung ergänzt.“