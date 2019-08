Richtig was los in Obersteinbach

Vor 70 Jahren fand das erste Zeltlager des Kreisjugendrings Esslingen im Hohenlohischen statt

Bereits seit 1949 kommen Kinder im Sommer ins hohenlohische Obersteinbach, um im Ferienlager rund um das Otto-Weinmann-Haus Spaß und Erholung zu finden. Seit Beginn des Zeltlagers hat sich vieles verändert – einiges jedoch ist gleich geblieben.

Im Sola wird auch gewerkelt und gebohrt, stets mit Unterstützung der Betreuer.

OBERSTEINBACH. Dichte Wälder, weite Felder und viel Natur: Wer nach Obersteinbach fährt, der könnte zunächst vermuten, dass in dem kleinen Ort inmitten der Hohenloher Idylle nichts los ist. Doch wer vom schmalen Sträßchen, das durch den Ort führt, abfährt, der landet am Otto-Weinmann-Haus und merkt ganz schnell: Hier ist richtig was los. Mehr als 60 Kinder toben um das Haus auf der Waldlichtung – der Kreisjugendring Esslingen (KJR) hatte wieder zum Sommerlager eingeladen.