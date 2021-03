Schwerpunkte

Rettungshunde probten Ernstfall

16.03.2021

Eignungstest bei der Malteser Rettungshundestaffel Esslingen-Reutlingen

Die Tiere mussten ihre Eignung als Rettungshunde unter Beweis stellen. Foto: Malteser Neckar-Alb

(pm) Coronabedingt konnten die Hilfsorganisationen in den vergangenen Monaten kaum in Präsenz üben. Mit den jüngsten Lockerungen sind wieder Übungsdienste unter besonderen Hygiene-Maßnahmen möglich. Die Malteser-Rettungshundestaffel Esslingen-Reutlingen startete gleich mit einem ganz besonderen Termin: dem Eignungstest, der am Anfang der Rettungshunde-Karriere steht. Auf dem Gelände der Reutlinger Fair-Energie wurden die Teams aus Mensch und Hund auf Herz und Nieren geprüft.