Renata Alt Mitglied in OSZE-Versammlung

28.02.2022

Die Nürtinger FDP-Bundestagsabgeordnete Renata Alt ist zum ordentlichen Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) gewählt worden. Mit dem Vorsitz des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Deutschen Bundestag hat Alt damit zwei außenpolitische Ämter inne. In der Parlamentarischen Versammlung der OSZE sind 323 Parlamentarier aus 57 Staaten vertreten. Sie versteht sich nach eigenen Angaben als Forum für politischen Dialog und Verständigung. „Gerade in der jetzigen Krise ist die OSZE von großer Bedeutung“, so Alt: Sie sei neben dem Europarat die einzige Organisation, die die europäischen Staaten mit Russland sowie den USA zusammenbringe. pm