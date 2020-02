Reicht Unterensingen das Geld für alle Wünsche?

19.02.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Wie kommt das schnelle Internet nach Unterensingen und kommt die Brücke nach Oberboihingen?

Um neue Wege ging es am Montag im Unterensinger Gemeinderat. Ausführlich wurde über die Möglichkeiten einer besseren Breitbandversorgung mit schnellem Internet informiert, außerdem gab es eine kurze Diskussion über die Rad- und Fußgängerbrücke nach Oberboihingen.

UNTERENSINGEN. Seit vielen Jahren lässt sich die Gemeinde Unterensingen beim Ausbau des Internets von der Firma Breitbandberatung Baden-Württemberg begleiten. Inhaber Thilo Kübler informierte darüber, welche Modelle es für einen weiteren Ausbau gibt und wie dieser von Bund und Land gefördert wird.

In Unterensingen gebe es in Sachen schnelles Internet einen befriedigenden Ausbaustandard, doch man dürfe nicht stehenbleiben und muss jetzt schon überlegen, wo die Reise hingeht, zumal es bis zu 90 Prozent Zuschüsse gibt, führte Bürgermeister Sieghart Friz ins Thema ein. Nun gelte es, gemeinsam zu zu überlegen, wie in Zeiten leerer Kassen das schnelle Internet, ein wichtiger Standortfaktor für Firmen, ausgebaut werden kann.