Regionalplakette für FAKT - Verein in Erkenbrechtsweiler erhielt 20 000 Euro Fördermittel

06.09.2021

Peter Heiden (links) und Peter Pfister-Hild vom Verein FAKT nehmen die Regionalbudget-Plakette entgegen. Foto: LEADER Mittlere Alb

ERKENBRECHTSWEILER. „FAKT“, der Förderverein für Archäologie, Kultur und Tourismus in Erkenbrechtsweiler, ist eine von engagierten Bürgern ins Leben gerufene Initiative zur aktiven Unterstützung der Bereiche Kultur, Geschichte, Archäologie, Natur und Tourismus in der Region am Heidengraben. Der gemeinnützige Verein initiiert und begleitet als Plattform für Bürger und Unternehmen Projekte zur Entwicklung der Region. FAKT hat mit der finanziellen Unterstützung von LEADER Mittlere Alb im Rahmen des Regionalbudgets eine eigene technische Ausrüstung angeschafft, um neue Angebote professionell darbieten und Projekte in der Region besser unterstützen zu können. Mit dem Regionalbudget erhalten regionale Akteure für kleinere Vorhaben bis 20 000 Euro Gesamtkosten eine finanzielle Unterstützung mit einem Fördersatz von 80 Prozent.