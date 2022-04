Schwerpunkte

Regierungspräsidentin auf Antrittsbesuch im Kreis Esslingen

25.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Regierungspräsidentin Susanne Bay zu Besuch im neuen Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Esslingen in Plochingen.

Der Eintrag ins Goldene Buch des Kreises durfte beim Besuch der Regierungspräsidentin Susanne Bay bei Landrat Heinz Eininger und der Verwaltungsführung nicht fehlen. Foto: Wangner

Susanne Bay, seit Februar dieses Jahres Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Stuttgart, ist zu einem Antrittsbesuch in den Landkreis Esslingen gekommen. „Wir freuen uns, dass wir Sie so früh in Ihrer Amtszeit kennenlernen dürfen und mit Ihnen unsere Zusammenarbeit erörtern können“, sagte Landrat Heinz Eininger zur Begrüßung am Dienstag. Der Besuch der Regierungspräsidentin war zugleich der erste offizielle Besuch im neuen Gebäude des Landratsamts Esslingen in der Außenstelle Plochingen.