Wettbewerb „Be smart – Don’t start“ geht in eine neue Runde

(pm). Am 16. November beginnt wieder der bundesweite Klassenwettbewerb „Be smart – Don’t start“. Dies teilt das baden-württembergische Sozialministerium mit. Schüler der Klassenstufen 6 bis 8 können an dem Wettbewerb zum Thema Nichtrauchen teilnehmen und Preise gewinnen. Während der Wettbewerbsdauer von sechs Monaten verpflichten sich die Teilnehmer, rauchfrei zu bleiben.

„Der Trend zum Nichtrauchen ist in Deutschland erfreulicherweise ungebremst“, so Sozialminister Manfred Lucha. Die neuesten Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigten, dass im Jahr 2019 etwa 85 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen angegeben haben, in ihrem Leben noch nie geraucht zu haben. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Untersuchungen im Jahr 1973. Dennoch, so Lucha, dürfe man bei den Anstrengungen in der Tabakprävention nicht nachlassen, auch vor dem Hintergrund neuer Produkte wie E-Zigaretten und E-Shishas, die gerade auf junge Menschen attraktiv wirkten.