Rathaus Wolfschlugen muss schon wieder saniert werden

16.06.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Außenfassade des historischen Rathausgebäudes in Wolfschlugen wird ab März 2022 ein halbes Jahr lang ein weiteres Mal umfangreich saniert. Architekt Andreas Kommritz rechnet dafür mit Gesamtkosten von 420 000 Euro. Der Gemeinderat war einstimmig dafür. Einige ärgerten sich indes darüber, dass bei den letzten Sanierungen 1999 und 2008 wohl nicht alles ideal lief.

Das historische Rathausgebäude in Wolfschlugen muss ein weiteres Mal saniert werden. Fotos: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Die Sanierung der Außenfassade des Rathauses war das dominierende Thema bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Turn- und Festhalle. Mit Franz Post vom Büro Energiekonzept und Architekt Andreas Kommritz aus Neckartailfingen ließen zwei Fachmänner keinen Zweifel daran, dass die denkmalgeschützte Fachwerk-Fassade dringend saniert werden muss. Zusammen mit den Fachbüros Raimund Maier vom Büro Sanieren historischer Bauten und dem Restaurator Erwin Raff hatten sie das Rathaus in den vergangenen Monaten genau unter die Lupe genommen. Zwar gebe es an der Südfassade bei den gelben Balken im Giebel nur kleinere Schäden, so Franz Post. „An der Nordfassade sieht es aber anders aus.“ Mit Fotos dokumentierte er die „größeren Schäden am Fachwerk“, bei dem „Holz großflächig aufgebrochen“ sei. Auch bei dem 1999 fertiggestellten Neubau hat Post Risse im Holz entdeckt, durch die Feuchtigkeit eintreten könne. Die schadhaften Fachwerk-Hölzer müssten entfernt und ersetzt werden. Zudem müsse der Kalkzementputz in den Gefachen entfernt und ein mineralischer Putz angebracht werden.