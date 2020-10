Schwerpunkte

Rampf hört auf

15.10.2020 05:30

GRAFENBERG (der). In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde mitgeteilt, dass Rudolf Rampf sein Amt als Gemeinderat aufgebe, um den Sitz freizumachen für einen jüngeren Nachfolger. Rampf ist seit 1988 Gemeinderat, war dabei erster stellvertretender Bürgermeister und ist aktuell zweiter stellvertretender Bürgermeister. Für ihn sei die Freigabe der Ortsumfahrung Höhepunkt seiner Gemeinderatstätigkeit gewesen. Diese sei erreicht. Nun wolle er das Amt in jüngere Hände legen. Den Entschluss aus dem Amt auszuscheiden habe er nach Rücksprache mit seiner Familie und der CDU-Fraktion gefasst. Bürgermeister Volker Brodbeck kündigte an, dass Rampf in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung gebührend gewürdigt und verabschiedet werde.