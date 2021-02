Schwerpunkte

Quartier 2020: Senioren in Aichtal nutzen kaum Bus und Bahn

26.02.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Im Rahmen des Projekts „Quartier 2020“ wurden Aichtaler gefragt, wie sie sich ihr Leben im Alter vorstellen

Vor fast genau einem Jahr startet das Projekt „Quartier 2020“ in Aichtal. Ziel ist es, das Leben im Alter in der Stadt angenehmer zu machen. Zu diesem Zweck fand eine Befragung unter den älteren Bürgern Aichtals statt. Nun wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Nur wenige Senioren in Aichtal fahren aktuell mit dem Bus. Viele wünschen sich eine Verbesserung des ÖPNV. Foto: Just

AICHTAL. Um herauszufinden, welche Wünsche und Bedürfnisse Aichtaler Senioren haben, wurden im Sommer insgesamt 2770 Fragbögen an Bürger über 60 Jahren verschickt. Mit einem Rücklauf von knapp 30 Prozent zeigte sich Thorsten Mehnert vom Kuratorium Deutsche Altershilfe sehr zufrieden. Er stellte die Ergebnisse in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Festhalle Aich vor.