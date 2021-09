Schwerpunkte

Qualifikation für Kindertagespflege im Kreis Esslingen

Das Kreisjugendamt und der Tageselternverein Kreis Esslingen schulen Betreuungspersonen für eine berufliche Tätigkeit.

Ab dem vollendeten ersten Lebensjahr eines Kindes haben alle Eltern einen Rechtsanspruch auf die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder im Rahmen der Kindertagespflege. Im Landkreis Esslingen ist die Kindertagespflege konstant sehr gut nachgefragt und das Kreisjugendamt sucht weitere Menschen, die gerne Kindertagespflegeperson werden möchten.

Die Tätigkeit ist an die Freude im Umgang mit Kindern und das Interesse an dem mit der Aufgabe verbundenen Erziehungs- und Bildungsauftrag geknüpft. Neben Organisationstalent und einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit, die Kindertagespflegepersonen mitbringen, starten die Interessierten mit der Teilnahme an einer Qualifizierung in die verantwortungsvolle berufliche Tätigkeit. Liegt die Qualifizierung vor, fördert das Kreisjugendamt als öffentlicher Jugendhilfeträger die Kindertagespflege. „Der Einsatz als Kindertagespflegeperson ist an bestimmte Qualitätsstandards geknüpft, die der Gesetzgeber durch die Qualifizierung und Eignungsüberprüfung sichergestellt wissen will“, erklärt Heike Rau, zuständige Sachgebietsleiterin für die Kindertagesbetreuung im Kreisjugendamt. Die Qualifizierung wird vom Kreisjugendamt und dem Tageselternverein Kreis Esslingen vorgenommen. Interessierte können sich ab sofort über die nächste Qualifizierung, die Anfang 2022 startet, informieren und beraten lassen.