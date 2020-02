Projekttag für politische Bildung

25.02.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Verwaltungsnachwuchs simuliert im Rollenspiel Beitrittsverhandlungen der EU

Die angehenden Verwaltungsbeamtinnen und -beamten des mittleren Dienstes versammeln sich für das Rollenspiel „Fokus Balkan“ der Landeszentrale für Politische Bildung im Großen Sitzungssaal des Esslinger Landratsamtes, wo auch der Sitz der Verwaltungsschule ist. la

ESSLINGEN (la). Fragen nach der Zukunft der Europäischen Union stehen – nicht zuletzt mit dem Brexit – immer wieder im Fokus öffentlicher Debatten. Was, wenn neue Länder der EU beitreten wollen? Über 100 Schülerinnen und Schüler der Verwaltungsschule Esslingen gingen im Planspiel „Fokus Balkan“ der Landeszentrale für Politische Bildung vielen Fragen rund um eine zukünftige Einbettung der Balkan-Staaten in die Europäische Gemeinschaft nach. Dabei schlüpften sie in die Rolle von Beitrittskandidaten, EU-Parlamentariern, Mitgliedern der EU-Kommission, des EU-Rats oder auch in die Rolle von Medienvertretern.