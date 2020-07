Schwerpunkte

Pressesprecher Keck geht

15.07.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nachfolger für den Ruheständler bereits in Amt und Würden

„Ich bin dann mal weg“, heißt es demnächst für Peter Keck, Amtsleiter für allgemeine Kreistagsangelegenheiten und Pressesprecher im Esslinger Landratsamt. Ende des Monats wechselt er in den wohlverdienten Ruhestand, am Donnerstag nächster Woche wird er im Kreistag offiziell verabschiedet. Seine Nachfolger machten gestern unserer Redaktion ihre Aufwartung.

Im Foyer unserer Zeitung stellten sich (von links) Peter Keck und seine Nachfolger im Amt für Kreistagsangelegenheiten, Andrea Wangner und Christian Greber, dem Fotografen. Foto: Just

Keck war 38 Jahre lang in Diensten des Landratsamtes, davon 14 Jahre als Amtsleiter. In dieser Zeit hat sich das Aufgabenspektrum ständig erweitert. Deshalb bekommt Keck gleich zwei Nachfolger. Neuer Amtsleiter ist seit Beginn des Monats Christian Greber. Der 35-jährige Verwaltungswirt, verheiratet und Vater eines Sohnes, war in den letzten neun Jahren im Esslinger Landratsamt Sachgebietsleiter im Amt für Schulen und Immobilien. „Der Aufgabenbereich war so vielfältig, dass ich es thematisch mit jedem Kreistagsausschuss zu tun hatte“, sagt Greber. So sieht er sich gut gerüstet für das neue Amt, das für die Organisation und Betreuung aller Kreistagsangelegenheiten zuständig ist.