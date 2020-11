Schwerpunkte

Positives Fazit zu Breitbandausbau

04.11.2020

Zweckverband für Kreis Esslingen kam zu digitaler Verbandsversammlung zusammen

„Der Ausbau im Landkreis erfolgt nun umfassend. Aktivitäten finden sowohl in kleineren, teilweise ländlich geprägten Kommunen, als auch im städtischen Raum wie der Stadt Esslingen statt.“ So beschrieb Landrat Heinz Eininger, der Vorsitzende des Zweckverbands Breitbandversorgung Landkreis Esslingen, gestern bei der Verbandsversammlung den aktuellen Stand.

(pm/ug) Der Breitbandausbau im Kreis Esslingen mache demnach deutliche Fortschritte, hieß es bei der Versammlung. Dem Zweckverband gehören alle 44 Landkreiskommunen an. Die Versammlung fand im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes statt. Die Vertreter der Mitgliedskommunen waren dabei wegen der Corona-Lage im Kreis nicht persönlich anwesend, sondern digital und teils mit Bild zugeschaltet. Etwa drei Viertel der Verbandsgemeinden nahmen daran teil. Neben Landrat Eininger berichteten auch Sabine Wittlinger und Klemens Treffert von der Telekom, zuständig für die Programmleitung des regionalen Kooperationspartners in der Region Stuttgart.

„Die ursprüngliche Befürchtung, dass zuerst die großen Städte ausgebaut werden und dann erst in den nachfolgenden Jahren bis 2030 die kleineren Kommunen an der Reihe sind, ist nicht eingetreten. Wir sind zuversichtlich, dass es innerhalb der nächsten zwei Jahre in nahezu jeder Gemeinde im Landkreis einen Startschuss für den Glasfaserausbau geben wird“, so Eininger.