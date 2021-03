Schwerpunkte

Pop-up-Impfzentrum fürs Neuffener Tal

11.03.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Interkommunal gegen Corona: In der Panorama Therme sollen Menschen über 80 aus vier Gemeinden den Piks bekommen

Die Planungen in den vier Kommunen Beuren, Frickenhausen, Kohlberg und Neuffen laufen auf Hochtouren: Wie die Bürgermeister der vier Gemeinden mitteilten, einigte man sich gestern darauf, in der Panorama Therme in Beuren in einer großen Aktion mit einem sogenannten Pop-up-Impfzentrum die über 80-Jährigen gegen Corona zu impfen.

Bürgermeisterliches Impf-Quartett fürs Täle (von links): Simon Blessing (Frickenhausen), Daniel Gluiber (Beuren) Rainer Taigel (Kohlberg) und Matthias Bäcker (Neuffen). Foto: privat

„Es ist uns ein großes Anliegen, unseren über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürgern den beschwerlichen Weg zur Impfung zu erleichtern“, teilten die Bürgermeister Daniel Gluiber (Beuren), Simon Blessing (Frickenhausen), Rainer Taigel (Kohlberg) und Matthias Bäcker (Neuffen) gestern unisono mit. Als Impfzentrum wurde die Panorama Therme in Beuren ausgewählt. Sie biete optimale Bedingungen und Räumlichkeiten, um diese groß angelegte Impfaktion realisieren zu können, heißt es in der Mitteilung. Deshalb sind die drei Kollegen dem Beurener Verwaltungschef Gluiber auch dankbar für die Bereitstellung der Therme.