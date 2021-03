Schwerpunkte

Polizeimusiker spielten für Senioren

Eine willkommene Abwechslung vom Heimalltag erlebten am Freitagvormittag 30 der insgesamt 60 Bewohner des DRK-Seniorenzentrums „Haus am Schönrain“ in Neckartenzlingen. Vier Profimusiker des Landespolizeimusikkorps Baden-Württemberg präsentierten den Heimbewohnern, Pflegern und Gästen eine halbe Stunde lang zehn schwungvolle Musikstücke auf höchstem musikalischem Niveau. Fabio Kronmüller, Toni Toth, Ivan Tumanov und der musikalische Leiter des Saxofonquartetts, Guido Roelofs, ernteten für ihre auf der Terrasse des Seniorenzentrums vorgetragenen Musikstücke viel Beifall. Heimleiterin Barbara Clemens, die unter den Gästen auch Neckartenzlingens Bürgermeisterin Melanie Braun und den DRK-Geschäftsführer der Stabstelle DRK-Verbund Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck, Klaus Rau, begrüßen konnte, bedankte sich bei den vier Musikern für die schwungvolle Unterhaltung mit hohem Anspruch. „Uns hat es viel Spaß gemacht, heute hier für Sie spielen zu dürfen“, bedankte sich Roelofs. Normalerweise spielt das Landespolizeimusikkorps Baden-Württemberg, dessen Standort in Böblingen ist, in einer Besetzung von 38 Musikern und hat pro Jahr 120 öffentliche Auftritte. Der in Neckartenzlingen war pandemiebedingt erst der zweite in diesem Jahr, und daher ein von den vier Musikern gerne wahrgenommener Termin. rf