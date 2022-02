Schwerpunkte

Pizza für die Nürtinger Vesperkirche

12.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Spende von Sven Noack: Der Neckarhäuser Unternehmer möchte mit der Aktion auch eine Botschaft verbinden.

OB Fridrich unterstützt die Aktion symbolisch. Zusammen mit Sven Noack (rechts daneben) und Luigi Zaccaria hat sich der OB vor den riesigen Pizzaschachtel-Stapel gestellt. Foto: Erb

NÜRTINGEN. Sven Noack ist ein Macher. Wenn er helfen kann und von einer Sache überzeugt ist, scheut er fast keinen Aufwand. Das zeigt sich jetzt wieder bei der Unterstützung für die Nürtinger Vesperkirche. Der Neckarhäuser will sich jedoch nicht einfach in die Küche stellen und zweieinhalb Stunden Teller abspülen – für ihn ist es wichtig, dass eine Botschaft dahintersteckt. Und die lautet: möglichst viele Leute für den guten Zweck gewinnen. „Ich möchte auch meinen Azubis etwas vorleben und ihnen zeigen, dass man mit Einsatz und Disziplin ein innovatives Projekt stemmen kann.“ Und so setzt der Geschäftsführer von Eyeti systems und solutions nun zusammen mit Luigi Zaccaria vom Ristorante La Pasta in Neckarhausen die „Valentinstag-Aktion“ um. „Das ‚La Pasta‘ hat normalerweise montags zu“, sagt Noack. Um den Pizzatag zum Erfolg werden zu lassen, wurde ein zusätzlicher Ofen ausgeliehen. „In Luigis Küche selbst werden vier Pizzabäckerinnen sein, der Chef persönlich arbeitet zu – alles ehrenamtlich“. Alle Kosten trägt Noack.