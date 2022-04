Schwerpunkte

Pilotprojekt Baumpflege startet in Grafenberg

26.04.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Das Pilotprojekt Baumpflege von Forst BW zum Schutz und Erhalt von Bäumen an Straßen und Wegen startet im Arboretum in Grafenberg. Dort werden in nächster Zeit Baumkletterer tätig sein, die in schwindelerregenden Höhen schadhafte Äste schonend entfernen.

Die Baumkletterer Karl Buck (links) und Marc Hald führten vor, wie sie an ökologisch wertvollen Bäumen im Wald tote und beschädigte Äste in luftiger Höhe entfernen, um die Bäume zu erhalten, ohne die Sicherheit von Erholungssuchenden zu gefährden. Foto: Sander

GRAFENBERG. Am gestrigen Montag hat Forst BW ein Pilotprojekt Baumpflege gestartet, das den Beruf des Forstwirts noch attraktiver macht durch ein eigens dafür gebildetes Baumkletterer-Team. Fünf ausgebildete Forstwirte mit einer speziellen Zusatzausbildung klettern in schwindelerregende Höhen, um schadhafte und abgestorbene Äste und Stammstücke schonend zu entfernen.