Pilgerwanderung mit Lamas

11.03.2020

Teilnehmer der „Nachmittagsakademie“ kamen Tieren und Gott näher

Zwanzig Zweibeiner und mehrere Vierbeiner machten sich im Rahmen der „Nachmittagsakademie unterwegs“ in Linsenhofen auf einen Spaziergang der besonderen Art: auf einen Pilgerweg mit Lamas.

Die Pilgergruppe mit Lamas feierte den Abschluss in der Linsenhöfer Kirche. pm

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (pm). Ulrike Schaich, Pfarrerin in Altdorf und engagiert im Institut für Theologische Zoologie (Münster), hatte drei Tiere aus ihrer sechsköpfigen Lamaherde nach Linsenhofen gebracht: Puntito, Cuzco und ihren „Youngster“, den zehn Monate alten Findus. Am Start beim Linsenhöfer Bahnhof erklärte sie zunächst einiges über diese ursprünglich in Südamerika heimischen Tiere und über die Besonderheit der Begegnung zwischen Mensch und Lama.