Pflasterhock in Linsenhofen: Regen schreckt die Besucher nicht ab

25.06.2022 09:11, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Erstmals nach der Corona-Pause ist auch in der Ortsmitte in Linsenhofen wieder gefeiert worden. Am Samstagabend geht der Hock weiter.

Der Kelterplatz in Linsenhofen war am Freitagabend gut gefüllt. Foto: Müller

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. Nein, der Wettergott meinte es nicht gut mit den Organisatoren des 37. Linsenhöfer Pflasterhocks auf dem Kelterplatz. Am Freitagabend regnete es immer wieder. Doch die Besucher ließen sich dadurch ihre gute Laune nicht vermiesen. In den Zelten oder unter den Schirmen blieb kaum ein Platz frei. Und als dann auch noch der Regen am späten Abend aufhörte, war an manchen Stellen auf dem Kelterplatz kaum mehr ein Durchkommen.