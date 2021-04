Schwerpunkte

Pfarrer Kopp in Neckartenzlingen verabschiedet

29.04.2021 05:30, Von Helmuth Kern — E-Mail verschicken

Am vergangenen Sonntag wurde in Neckartenzlingen Pfarrer Ulrich Kopp entpflichtet – 17 Jahre an der Martinskirche gewirkt

Am vergangenen Sonntag, dem Sonntag Jubilate, wurde Pfarrer Ulrich Kopp nach fast 17 Jahren Dienst in der Martinskirche in Neckartenzlingen im kleinen Kreis von seinem Amt durch den stellvertretenden Dekan Markus Lautenschlager entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet.

Der stellvertretende Dekan Markus Lautenschlager (links), Angelika Kopp und Pfarrer i. R. Ulrich Kopp nach der Feierstunde Foto: Kern

NECKARTENZLINGEN. Am 26. April letzten Jahres hätte die Entpflichtung und die Verabschiedung in den Ruhestand im großen Rahmen begangen werden sollen. Doch die beginnende Coronapandemie ließ das nicht zu. „Wir haben deinen Abschied verschoben um ein Jahr, weil wir ihn groß feiern wollten, und jetzt feiern wir ihn doch klein. Aber vielleicht mit großer Dankbarkeit, so denke ich auf jeden Fall, und einer eher stillen Freude“, sagte treffend der stellvertretende Dekan.