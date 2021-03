Schwerpunkte

Ott nimmt Platz von Fritz in Großbettlingen ein

08.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Heute Livestream von der Amtseinsetzung in Großbettlingen

GROSSBETTLINGEN (pm). Bei der Bürgermeisterwahl in Großbettlingen am 13. Dezember 2020 wurde Christopher Ott zum Nachfolger von Bürgermeister Martin Fritz gewählt. Mit Ablauf seiner fünften Amtszeit tritt Bürgermeister Martin Fritz nach 40 Jahren an der Spitze der Gemeinde in den wohlverdienten Ruhestand.

Anlässlich der Verabschiedung und Amtseinsetzung findet heute, Montag, 8. März, um 19 Uhr im Forum der Generationen eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Dieser Festakt ist nach den aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung nur mit stark reduzierter Teilnehmerzahl und strengen Auflagen möglich.

Die Großbettlinger Bevölkerung hat deshalb die Möglichkeit, die Sitzung im Internet zu verfolgen. Unter www.grossbettlingen.de oder auf unserer Stream-Seite finden Interessierte heute ab 19 Uhr den Stream.