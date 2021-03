Schwerpunkte

Osterbrunnen in Beuren erstrahlt auch ohne Hock

Zum zweiten Mal in Folge muss coronabedingt in Beuren der traditionelle Osterbrunnenhock ausfallen. Auch ohne Hocketse wollte der Landfrauenverein Beuren-Balzholz jedoch ein kleines österliches Zeichen im Ortszentrum setzen und hat den Brunnen am Karlsplatz mit Eiern in den Farben Gelb und Blau sowie grünen Zweigen und Blumen dekoriert. Normalerweise schmücken die Frauen auch die Brunnen am Freilichtmuseum und in Balzholz. Das war jedoch in diesem Jahr nicht möglich. Schon mit dem einen Brunnen hatten die Frauen rund acht Stunden Arbeit. Denn coronakonform waren nur drei Frauen und nur in Zweierteams statt sonst 20 Frauen im Einsatz, darunter Bürgermeister-Gattin Jutta Gluiber. Sie hatten am Montag vor acht Tagen mit dem Binden der Girlanden begonnen und waren am Freitagmorgen mit dem Anstecken der Eier fertig geworden. Die große Osterkrone, die sonst von vielen fleißigen Landfrauen gestaltet wird, ließ sich aufgrund der aktuellen Beschränkungen zwar nicht mit einbauen. „Es war uns aber wichtig, dass es zumindest eine kleine Version des Osterbrunnens gibt, die unseren Alltag beim Gang durch den Ort etwas erhellt und uns erfreut“, schreiben die Beurenerinnen. An der Dekoration können sich die Spaziergänger in Beuren zwei Wochen lang erfreuen. lcs