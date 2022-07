Schwerpunkte

Ortsdurchfahrt in Neckartailfingen wird voll gesperrt

25.07.2022 09:56

Am Montag, 1. August, beginnen Straßenbauarbeiten auf der Kreisstraße 1229 in der Ortsdurchfahrt Neckartailfingen, der Bahnhofstraße. Zwischen der Einmündung der Kreisstraße 1257 und der Brücke über die Autmut wird die Fahrbahn erneuert. Die Fahrbahnschäden erfordern eine grundhafte Erneuerung in Teilbereichen des Streckenabschnitts. Zusätzlich werden die Bushaltestellen im Bereich der Schiller- und Eichendorffstraße barrierefrei umgebaut. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Ende September 2022 und finden unter Vollsperrung in zwei Bauabschnitten statt. Für Anwohner wird eine innerörtliche Umleitung über Gemeindestraßen eingerichtet. Für den überörtlichen Verkehr ist während der gesamten Baumaßnahme eine großräumige Umleitung eingerichtet. Die Baumaßnahme wirkt sich auf den Buslinienverkehr aus. Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.vvs.de/verkehrsmeldungen/fahrplanaenderungen oder in der App „VVS Mobil“. pm Foto: Holzwarth