Schwerpunkte

Ordnungsamt zieht um

12.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Das Rechts- und Ordnungsamt der Kreisverwaltung, das unter anderem Anlaufstelle für Fragen zur Einbürgerung, zum Waffen-, Jagd- oder Gaststättenrecht und zu Ordnungswidrigkeiten ist, zieht am Montag, 14. März, aus dem Esslinger Landratsamt in den Verwaltungsneubau in Plochingen, Am Aussichtsturm 7. Das Amt bleibt an diesem Tag geschlossen. Ab Dienstag, 15. März, sind die Mitarbeiter telefonisch und persönlich wieder erreichbar. Telefonnummern und E-Mail-Adresse bleiben laut Landratsamt unverändert. la