Online-Mentoren helfen Kindern

27.04.2020

Caritas: Von Schulschließung sind ärmere Kinder besonders betroffen

(pm) Die Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen und die Caritas Fils Neckar Alb unterstützen auch jetzt in Corona-Zeiten mit ihrem Projekt Chancenschenker Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die durch die Schulschließungen besonders betroffen sind. Vermittelt werden ehrenamtliche Online-Mentoren, die Kindern über Videochat bei den Hausaufgaben oder beim Lesen üben helfen.

„Die Schulschließungen tragen dazu bei, dass die Schere zwischen chancenreichen und chancenarmen Kindern noch weiter auseinandergeht. Die soziale Herkunft und die finanziellen Mittel entscheiden nun mehr denn je über den Bildungserfolg“, so die Cariats in einer Pressemitteilung. Arme Familien verfügten oft nicht über die Rahmenbedingungen, die das Lernen zuhause möglich machen. Auch beim Lernen zuhause bräuchten Kinder ein Gegenüber, das für Rückfragen zur Verfügung steht. Eltern, die zum Beispiel nicht gut Deutsch sprechen oder selbst eine schwierige Bildungsbiographie haben, könnten dies nicht in dem Umfang leisten, wie sie es sich wünschen würden.