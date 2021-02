Schwerpunkte

„Ohne Spenden wäre das Heim am Ende“

16.02.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner

Die Walddorfhäslacherin Margret Wannenmacher macht sich große Sorgen um ihr Herzensprojekt „Tumelo Home“ in Südafrika

Im Coronajahr 2020 konnte Margret Wannenmacher erstmals nicht nach Südafrika reisen und nach den Heimzöglingen sehen. Foto: Oechsner

WALDDORFHÄSLACH. Die Coronakrise zermürbt, der Alltag ist alles andere als normal und die Einschränkungen machen den Menschen zunehmend mehr zu schaffen. Da nimmt sich Margret Wannenmacher nicht aus, die indes mit erheblichen Auswirkungen weit über das private Umfeld hinaus zu kämpfen hat: Die Walddorfhäslacherin ist in großer Sorge wegen eines Hilfsprojekts nahe der südafrikanischen Metropole Johannesburg: Das Behindertenheim „Tumelo Home“ lebt zum Großteil von der finanziellen Unterstützung aus Deutschland. Doch das Geld fließt coronabedingt nicht mehr so wie vor der Pandemie: Margret Wannenmacher kann nicht wie sonst üblich unermüdlich für ihr Herzensprojekt werben, weil Vorträge, Verkäufe auf Basaren, Benefizkonzerte und weitere Hilfsaktionen seit einem Jahr nicht mehr möglich sind. Ihre Verzweiflung ist groß: „Es sind alle Events weggebrochen.“ Der Finanzierungsfluss plätschere nur noch langsam dahin, was bleibt sind die Spender per Dauerauftrag, und über deren Treue freue sie sich sehr.