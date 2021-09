Auf diesen Seiten sind Artikel und Materialien zu Themen zusammengefasst, die die Menschen in Nürtingen und Umgebung bewegen. Derzeit gibt es sie zum Großen Forst, zum Güterbahnhof, zur geplanten Biogasanlage, zum Wörth-Areal, zur Teufelsbrücke, zu Stuttgart 21, zum Melchior-Areal und zum Thema Asyl. Die Dossiers beinhalten umfangreiche Artikelsammlungen, Bilderstrecken, Karten und Pläne, Links sowie interaktive Grafiken.

Bei den Highland-Games 2021, die am Sonntag in der 12. Ausgabe auf dem Sportplatz Hardt stattfanden, durften nach der Coronapandemie erstmals wieder Zuschauer dabei sein. Die rund 20 Athleten und Athletinnen maßen sich – alle im Kilt – in verschiedenen Disziplinen wie Steinstoßen, Hammerwerfen, Hochwurf und Baumstammwerfen.

Weiterlesen