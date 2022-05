Schwerpunkte

ÖPNV in Stuttgart frei - das bringt es VVS-Nutzern in der Region Nürtingen

05.05.2022 15:55, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Wer am Samstag, 7. Mai, mit Bus und Bahn aus Nürtingen und Umgebung nach Stuttgart fährt, kann etwas Geld sparen.

Mit der S-Bahn nach Stuttgart - am 7. Mai ist das günstiger. Foto: Jürgen Holzwarth

NÜRTINGEN/STUTTGART. Am Samstag, 7. Mai, sparen auch die ÖPNV-Nutzer aus Nürtingen und Umgebung Geld, wenn sie nach Stuttgart fahren. An diesem Tag ist die Fahrt in ganz Stuttgart (Tarifzone 1) kostenfrei. Was bedeutet das konkret für den Bahnfahrer oder die Bahnfahrerin aus Nürtingen? Sie oder er muss statt vier Zonen, nur drei Zonen lösen. Statt 5,60 Euro kostet dann zum Beispiel das Einzelticket Erwachsene nur 4,50 Euro am Automaten.