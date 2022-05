Schwerpunkte

Oben-ohne im Freibad? Was man in den Bädern der Region tragen darf

18.05.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Der Streit um die Kleiderordnung in einem Göttinger Schwimmbad hat bundesweit hohe Wellen geschlagen. Doch wie sehen die Regeln in den Freibädern in der Region aus? Was dürfen Badegäste tragen und welche Strafen drohen bei Verstößen?

Die Kleiderordnung im Nürtinger Freibad ist klar geregelt. Selbst für die Länge von Badeshorts gibt es Vorschriften. Foto: Holzwarth

Seit Mai dürfen Frauen an den Wochenenden in allen städtischen Bädern im niedersächsischen Göttingen auch ohne Oberteil schwimmen gehen. Das vorläufige Ende eines langen Streits um mehr Gleichberechtigung von weiblichen und männlichen Freibadbesuchern. Ausgelöst hatte das Ganze ein Vorfall, bei dem eine Frau des Freibads verwiesen wurde, nachdem sie ihre Brust nicht bedeckt hatte.