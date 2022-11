Schwerpunkte

Kommentar

Glosse: Nur noch nachts Rasenmähen?

16.11.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Wer Uhrzeiten vertauscht, der muss sich Hohn und Spott gefallen lassen.

Als Bürgermeister hat man es nicht leicht. Man kann es nie allen recht machen. Doch oftmals steht der Rathauschef völlig zu Unrecht am Pranger. Nur noch nachts Rasenmähen oder den Teppich ausklopfen? Da konnten sich viele Bürger zur neuen Polizeiverordnung in Beuren einen Kommentar doch nicht verkneifen. Der Adressat war Bürgermeister Daniel Gluiber.

Von 7 bis 20 Uhr, so lasen sie es in unserer Zeitung, sei künftig werktags sowie an Sonn- und Feiertagen das Rasenmähen und Hämmern nicht erlaubt. Da wiehert doch wieder mal der Amtschimmel, oder? Nee, da ist dem Redakteur der Gaul beim Korrigieren durchgegangen. Richtig muss es natürlich heißen, dass von 20 bis 7 Uhr die oben genannten Tätigkeiten nicht erlaubt sind.

Manchmal genügt es eben schon, zwei Zahlen zu vertauschen, damit etwas in Unordnung gerät. Buchstaben sind da sogar noch anfälliger. So hat der Autor selbst schon eine Glosse geschrieben, weil ein Kollege unbedingt die Kindergrippe in die Überschrift packen musste, gemeint war die Krippe. Aus einem „Scheinwerfer“ wurde auch schon einmal ein „Schweinwerfer“, aus dem „Motettenchor“ der viel schönere „Mottenchor“.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Da ist dann wiederum die Uhrzeit völlig egal.