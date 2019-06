Nur noch drei Kandidaten

25.06.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Danielo Bernhard zieht seine Bürgermeister-Bewerbung zurück

Danielo Bernhard

SCHLAITDORF. Am Montagabend um 17.57 Uhr meldete sich der Schlaitdorfer Bürgermeisterkandidat Danielo Bernhard per E-Mail in der Redaktion. Er ziehe seine Bewerbung zurück, schrieb Bernhard.

„Ich möchte bekannt geben, dass ich mich von der Bürgermeisterwahl aus persönlichen Gründen zurückziehen werde“, so der Berufssoldat.

In den vergangenen Tagen habe sich einiges ereignet – beruflich wie privat. Daher könne er die Zeit und den Aufwand, den die Schlaitdorfer verdient haben nicht aufbringen, so der 33-Jährige in seiner Mail.

Er wünsche den Kandidaten alles Gute und einen fairen Wahlkampf und dass der beste Kandidat gewinnen werde. „Denken Sie daran, das Kreuz, das Sie am 7. Juli setzen ist das Kreuz, das Sie in den nächsten Jahren tragen müssen“, so Bernhard.

Damit bleiben noch drei Bewerber, die sich am 7. Juli in Schlaitdorf zur Wahl stellen. Neben Sascha Richter treten Dennis Mews und Christel Nossek-Lausecker an.