Nur die Grötzinger wollten mit Kruß weitermachen

27.10.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

In Aich und Neuenhaus wollten die Wähler mit Sebastian Kurz als neuem Bürgermeister einen Wechsel an der Verwaltungsspitze

Die Wahl ist vorbei, Aichtal hat am Sonntag im zweiten Wahlgang Sebastian Kurz zum Bürgermeister gewählt. Warum letztlich nicht Amtsinhaber Lorenz Kruß, der den ersten Wahlgang noch knapp für sich entscheiden konnte, das Rennen machte, wird verständlicher, wenn man die Ergebnisse beider Wahlgänge in den Teilorten betrachtet.

AICHTAL. Blicken wir noch einmal zurück zum ersten Wahlgang am 4. Oktober. Damals bekam Lorenz Kruß im gesamten Stadtgebiet 1653 Stimmen (36,86 Prozent), Sebastian Kurz 1637 Stimmen (35,57 Prozent), also nur 16 Stimmen weniger. Bettina Schmidt konnte 1174 Stimmen auf sich vereinigen, das entsprach 26,18 Prozent der Stimmen. Der vierte Bewerber, Ulrich Raisch, landete unter ferner liefen.

Wo konnte Kruß am 4. Oktober hauptsächlich punkten, wo Kurz? In Grötzingen hatte Kruß mit 400 Stimmen klar die Nase vorn vor Kurz, der 322 Stimmen kam. Auf Kruß entfielen dort 39,60 Prozent der Stimmen, auf Kurz 31,88 Prozent. In Aich sah das anders aus. Da hatte Kurz die Mehrheit mit 288 Stimmen vor Kruß, dem 212 Aicher ihre Stimme gaben. In Aich ergab das für Kurz 43,18 Prozent, Kruß lag mit 31,78 Prozent deutlich dahinter. Auch die Neuenhäuser gaben am 4. Oktober lieber Kurz als Kruß ihre Stimme: Kurz bekam dort 221 Stimmen (40,78 Prozent), Kruß 199 Stimmen (36,72 Prozent).