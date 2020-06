Schwerpunkte

Nur der Großputz wird in Altenriet vergeben

25.06.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Bauhof-Mitarbeiter sollen weiter die Gemeindehalle in Altenriet reinigen – Antrag für Bürger-App eingereicht

Um den Fraktionsantrag der Altenrieter Liste für eine Crossiety-Bürger-App, die Außengestaltung am Mehrzweckraum der Grundschule und die Reinigung der Gemeindehalle ist es am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in Altenriet gegangen.

Ein Querparkplatz ist links vom Mehrzweckraum-Gebäude der Schule geplant und ein Längsparkplatz rechts vom Gebäude. Foto: Selle

ALTENRIET. Gleich zu Beginn stellte Waltraud Becker für die Fraktion Altenrieter Liste einen Antrag zur Bürger-App. Im benachbarten Neckartenzlingen war vor einer paar Wochen die „Crossiety-App“ erfolgreich eingeführt worden. Die auf Smartphones, Tablets und PC nutzbare App bietet nicht nur ein digitales Amtsblatt. Zudem können die Informationen der Gemeinde direkt von den Nutzern kommentiert werden. Vereine und Institutionen können in öffentlichen und privaten Gruppen ebenfalls ihre Neuigkeiten austauschen. Zudem beinhaltet die Crossiety-App einen „digitalen Marktplatz“, bei dem Sachen zum Verkauf angeboten oder gesucht werden können. In Neckartenzlingen werde das neue Angebot bereits rege von 1300 Bürgern genutzt. „Die Bürger haben den Wunsch zu mehr Info“, erklärte Waltraud Becker. „Für die Software soll die Gemeinde zuständig sein und die Nutzung soll für die Bürger kostenlos sein.“