Schwerpunkte

Nun wird auch für den Kreis geradelt

10.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen geht erstmals beim Stadtradeln mit an den Start

Erstmals beteiligt sich in diesem Jahr der Landkreis Esslingen beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln. Dabei geht es darum, im Vergleich mit anderen Kommunen und Kreisen mit der eigenen Mannschaft innerhalb von drei Wochen so viele gefahrene Fahrradkilometer wie möglich zu sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

(la) Der Aktionszeitraum ist vom 28. Juni bis zum 18. Juli 2021. Gemeinsam mit dem Landkreis radeln die Kommunen Aichtal, Filderstadt, Großbettlingen, Holzmaden, Hochdorf, Kirchheim unter Teck, Köngen, Neuhausen auf den Fildern, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar und Wernau mit Teams aus Schul-, Vereins-, Betriebs-, Sport- oder Freizeitgruppen. Alle von diesen im Aktionszeitraum mit dem Fahrrad zurückgelegten Strecken werden dem Landkreis Esslingen und den teilnehmenden Kommunen zugeschrieben. Weitere Mit-Radler – auch aus anderen Kreisgemeinden – sind willkommen.

Wer für den Landkreis Esslingen beim Stadtradeln in die Pedale treten möchte – ob als Einzelperson oder in einem Team – kann sich über die Homepage www.stadtradeln.de beim Landkreis Esslingen registrieren.