Bürgermeister Kurz appelliert in seinem Schreiben an Grundstückseigentümer, dazu beizutragen, den dringend benötigten Wohnraum in Aichtal zu schaffen und mitzuhelfen, dass baureife Grundstücke zum Wohnen genutzt werden.

AICHTAL. Wohnraum ist in Aichtal und der Region…

Weiterlesen