Nürtinger Corona-Patienten müssen verlegt werden

27.03.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Schwerere Fälle benötigen Herz-Lungen-Maschinen an spezialisierten Kliniken – Aber auch herkömmliche Beatmungsplätze an Klinik auf dem Säer ausgelastet

Der Esslinger Landrat Heinz Eininger gab gestern in einer Telefon-Konferenzschaltung der Kreis-Presse einen Überblick über die Situation im Landkreis in Anbetracht der Corona-Pandemie. Danach spitzten sich jedoch die Meldungen zu.

Landrat Eininger sprach in der Konferenz gegen 14 Uhr von Engpässen an der Nürtinger Klinik, was sich zunächst noch auf die Anzahl der Betten für Corona-Patienten bezog. In den Medius-Kliniken in der Verantwortung des Landkreises behandle man an den Standorten in Nürtingen, Kirchheim und Ruit derzeit 73 Corona-Patienten. Von diesen müssten 16 auf den Intensivstationen beatmet werden. Einige von ihnen seien in einem Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Darüber hinaus wurden zirka 40 Verdachtsfälle aufgenommen, die isoliert und näher untersucht werden. Insgesamt stünden derzeit in den drei kreiseigenen Kliniken sowie dem städtischen Klinikum Esslingen und der Filderklinik 121 Beatmungsplätze im Kreis zur Verfügung.