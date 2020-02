Nürtinger Abgeordnete: Schaden für Demokratie

07.02.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Bundestagsabgeordnete von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD aus den Wahlkreisen Esslingen und Nürtingen sind entsetzt

Das Entsetzen geht durch die ganze Republik. In Thüringen wurde am Mittwoch der Liberale Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Einen Tag später legte er sein Amt wieder nieder. Wir haben unsere Bundestagsabgeordneten aus den Wahlkreisen Nürtingen und Esslingen um eine Stellungnahme zu den Vorgängen gebeten.

Michael Hennrich (CDU)

Der Schock bei politisch interessierten Menschen war groß, als die Bilder aus dem Landtag in Thüringen am Mittwoch über die Bildschirme flimmerten. Mancher wendete sich angewidert ab, als Thüringens AfD-Chef Höcke, ein Rechtspopulist, dem liberalen Ministerpräsidenten gratulierte. Gestern folgte dann Merkels Machtwort: Aus Südafrika meldete sich die Kanzlerin zu Wort. Und am Nachmittag zog die FDP Konsequenzen. Der Cowboystiefel-Fan lege sein Amt nieder. Sein Rücktritt sei „unumgänglich“, sagte Kemmerich.