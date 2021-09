Schwerpunkte

Nürtingen und Neuffen verlängern die Freibadsaison

08.09.2021 05:30, Von Celine Glöckner — E-Mail verschicken

Nach dem regendominierten Sommer nutzen die Freibäder in Nürtingen und Neuffen die Wetterprognosen und verlängern die Saison. Die Hallenbäder in Nürtingen und Wernau stehen in den Startlöchern.

Weniger los, wie hier in Neuffen, war in diesem Jahr in vielen Bädern der Umgebung. Foto: Glöckner

In Wendlingen und Wernau steht schon fest: Bis einschließlich dem 12. September, also dem letzten Tag der Sommerferien, sind die Bäder geöffnet. In Nürtingen wurde gestern mithilfe der Wetterprognosen beschlossen, die Freibadsaison bis einschließlich dem 19. September zu verlängern. Obwohl das Neuffener Freibad den Ruf hat, das kälteste Badewasser zu haben, schließt auch dieses zeitgleich mit dem Nürtinger Freibad.